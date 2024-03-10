ИГОРЬ ЛИСИН Наверняка каждый из нас помнит тревожные дни февраля-марта 2022 года, когда наши Вооружённые Силы, несмотря на продвижение, несли ощутимые потери, а достигнуть главной цели – свержения киевского режима – никак не удавалось.
Капитуляция, которую отверг Путин. Вскрылись детали похабного мира
Комментарии
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Странник
как можно отказаться от того, что не подписано?
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6 час.
Nazim Ярмагомедов
Какие там могут быть переговоры с Украиной,если сам зеленский в 2022 году подписал указ,запрещающий украине вести переговоры с нами?! На украине внешнее управление англосаксов и говорит там не с кем.Как этот старпер Боррель хочет-война с Россией на поле боя до самой победы.Чьей победы? Факты говорят нашей победы! Да,на словах мы готовы к переговорам,но к каким? Наше единственное условия-полная капитуляция украины и демонтаж укрофашистского режима, т.е. доведение до конца поставленных целей перед СВО.А там выйдем к границам Молдовы и Польши и оттуда будем давить на запад,чтобы убрали амеровские ракеты с территории Румынии и Польши! Заставим этих Гейевропейцев уважать нас! ВИВА ПУТИН!
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54 мин.
Nazim Ярмагомедов
Приднестровье как и Крым,станет НАШИМ!
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52 мин.
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