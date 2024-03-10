Капитуляция, которую отверг Путин. Вскрылись детали похабного мира

Nazim Ярмагомедов

Какие там могут быть переговоры с Украиной,если сам зеленский в 2022 году подписал указ,запрещающий украине вести переговоры с нами?! На украине внешнее управление англосаксов и говорит там не с кем.Как этот старпер Боррель хочет-война с Россией на поле боя до самой победы.Чьей победы? Факты говорят нашей победы! Да,на словах мы готовы к переговорам,но к каким? Наше единственное условия-полная капитуляция украины и демонтаж укрофашистского режима, т.е. доведение до конца поставленных целей перед СВО.А там выйдем к границам Молдовы и Польши и оттуда будем давить на запад,чтобы убрали амеровские ракеты с территории Румынии и Польши! Заставим этих Гейевропейцев уважать нас! ВИВА ПУТИН!