Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пекин отказался участвовать с "швейцарских посиделках"

Пекин отказался участвовать с "швейцарских посиделках"

Добрый день, уважаемые читатели и подписчики канала "Я не украинец, я - хохол". В своих материалах я довольно часто упоминаю такое понятие, как "демократические посиделки", которые обозначают сборы западных руководителей, на которые они периодически приглашают лидеров других, чтобы научить тех жизни.

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