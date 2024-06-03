Добрый день, уважаемые читатели и подписчики канала "Я не украинец, я - хохол". В своих материалах я довольно часто упоминаю такое понятие, как "демократические посиделки", которые обозначают сборы западных руководителей, на которые они периодически приглашают лидеров других, чтобы научить тех жизни.
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