МИД РФ анонсировал первый с начала СВО визит Лаврова в Евросоюз

Визит на Мальту в декабре 2024 года для участия во встрече совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ планирует совершить глава МИД России Сергей Лавров, 1 ноября сообщили «Ведомости» со ссылкой на официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову.