МИД РФ анонсировал первый с начала СВО визит Лаврова в Евросоюз

Визит на Мальту в декабре 2024 года для участия во встрече совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ планирует совершить глава МИД России Сергей Лавров, 1 ноября сообщили «Ведомости» со ссылкой на официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии