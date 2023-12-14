Том Круз закрутил роман с русской красоткой

Актер появился с любимой на вечеринке. Том Круз завел русскую подружку LEGION-MEDIAНа днях Том Круз поразил гостей светской вечеринки на лондонской Grosvenor Square, флиртуя на глазах у собравшихся с эффектной особой в черном мини-платье, украшенном расшитым сверкавшими кристаллами бантом на животе.