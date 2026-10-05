Минфин в пять раз увеличит ежедневные покупки валюты и золота

Главное в тезисах: Рекордный объём: с 7 октября Минфин наращивает ежедневные покупки валюты и золота с 2,5 млрд до 12,7 млрд рублей — рост более чем в пять раз, максимальный показатель с ноября 2023 года.
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