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Аль-Вакра – Аль-Араби Доха – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Катара, 24 января 2025

Аль-Вакра – Аль-Араби Доха – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Катара, 24 января 2025

В пятницу, 24 января, сыграют Аль-Вакра и Аль-Араби Доха в рамках Чемпионата Катара по футболу. Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Начало встречи запланировано на 18:45 по московскому времени.

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