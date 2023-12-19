В Пермском Политехе нашли эффективный способ очистки сточных вод от фенола

Статья с результатами опубликована в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика». Фенол – это высокоопасное вещество, его длительное влияние на человека может обернуться серьезными расстройствами нервной системы, нарушением работы дыхательных органов и даже сердца.
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