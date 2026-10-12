Leon: «Мы выбрали Втoрую лигу, потому что нам было важно развивать присутствие бренда в регионах»

PR-директор БК Leon Нина Подгорнова назвала главные причины партнерства букмекера со Второй лигой. – Почему в 2023 году Leon выбрал Вторую Лигу как главный спонсорский актив? Какие стратегические задачи решало это партнерство? – В 2023 году мы выбрали Втoрую лигу, потому что на тот момент этот актив соответствовал нашей стратегии.
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