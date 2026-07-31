«Нам нужен не просто отель, а восторг гостей»: как вывести курортную индустрию в Высшую Лигу в кризисные времена

«Нам нужен не просто отель, а восторг гостей»: как вывести курортную индустрию в Высшую Лигу в кризисные временаКраснодарский край переживает один из самых сложных сезонов за последнее десятилетие - закрытие аэропортов, рост цен на транспорт и информационные атаки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии