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FiNE NEWS

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Продюсер "Локи" намекнул на возможность третьего сезона

Продюсер "Локи" намекнул на возможность третьего сезона

В преддверии выхода второго сезона “Локи” 6 октября 2023 года стало известно, что Marvel Studios и создатели сериала уже обсуждают возможность продолжения истории Бога хитрости и обмана в третьем сезоне.

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