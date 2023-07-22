Андрей Добров - о попытках спортсменов отстраниться от Родины. Помните снимок? Елена Исинбаева после победы бежит по стадиону с российским флагом! Сколько потом было интервью, сколько славы в России! И вот сейчас Елена Исинбаева говорит, что ЦСКА – это была ерунда, и что вообще она не человек страны, а человек спорта.
"Частные спортсмены" из России идут на заработки под чужим флагом
Комментарии
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ПФ
Петр Федотов
До тех пор, пока государство не обозначит свою позицию в отношении дискредитации ,российских спортсменов, перестанет платить членские взносы в МОК и другие международные спортивные общества, всё будет на уровне говорильни.
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19 час.
Дмитрий Гром
Совершенно верно. Не участвуем - не платим. А Россия платит практически больше всех и не только в шахматах. До тех пор, пока будем выступать не под флагом РОССИИ и сопли жевать , а не жёстко отстаивать интересы наших спортсменов , так с нами и будут поступать....
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18 час.
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