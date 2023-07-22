"Частные спортсмены" из России идут на заработки под чужим флагом

Андрей Добров - о попытках спортсменов отстраниться от Родины. Помните снимок? Елена Исинбаева после победы бежит по стадиону с российским флагом! Сколько потом было интервью, сколько славы в России! И вот сейчас Елена Исинбаева говорит, что ЦСКА – это была ерунда, и что вообще она не человек страны, а человек спорта.