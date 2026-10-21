В МГУ начали экстренную вакцинацию после выявления очередного случая кори у одного из студентов. На этом фоне главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов в беседе с Zvezdanews рассказал, что инфекция отличается высокой заразностью и при отсутствии иммунитета может быстро распространяться.