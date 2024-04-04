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Министр Сийярто: Венгрия отказала НАТО в координации военных поставок на Украину

Министр Сийярто: Венгрия отказала НАТО в координации военных поставок на Украину

Усиление координационной роли НАТО в снабжении Украины оружием обострит конфликт. По этой причине Венгрия отказалась поддерживать кампанию, заявил на пресс-конференции в Брюсселе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

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