Министр Сийярто: Венгрия отказала НАТО в координации военных поставок на Украину

Усиление координационной роли НАТО в снабжении Украины оружием обострит конфликт. По этой причине Венгрия отказалась поддерживать кампанию, заявил на пресс-конференции в Брюсселе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.