Министр Сийярто: Венгрия отказала НАТО в координации военных поставок на Украину

Усиление координационной роли НАТО в снабжении Украины оружием обострит конфликт. По этой причине Венгрия отказалась поддерживать кампанию, заявил на пресс-конференции в Брюсселе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии