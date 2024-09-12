 Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении жителей Тюменской области

В соцмедиа сообщается, что в Тюмени уроженцы Средней Азии неправомерно завладели автозаправочной станцией и оказали противодействие сотрудникам полиции и судебным приставам, прибывшим на место для восстановления прав законного владельца.
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