Белорусские танки получили «мангалы»

Белорусские танки Т-72Б получили «мангалы» для защиты от дронов Белорусские танки Т-72Б, которые задействованы в усилении участков государственной границы, получили решетчатые экраны для защиты крыши башни.
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