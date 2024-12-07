Исследование показало, в каких регионах России дешевле всего накрыть новогодний стол

В этом году расходы на новогодний стол в России окажутся самыми низкими в Мордовии и Удмуртии. Об этом говорится в расчетах РИА Новости, которые были проведены по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь.
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