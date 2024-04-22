Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жителей Челябинской области

В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Челябинске директор и сотрудники коммерческой организации, осуществляющей управление общедомовым имуществом многоквартирного жилого дома по улице Салютной в Тракторозаводском районе областного центра, не приняли достаточных мер к обеспечению безопасных условий проживания граждан, надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме, а также оказанию услуг по капитальному ремонту несущих конструкций.