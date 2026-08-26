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Людмила Бабушкина: Всероссийская школа агротуризма научит фермеров из 30 регионов превращать хозяйства в туробъекты

Людмила Бабушкина: Всероссийская школа агротуризма научит фермеров из 30 регионов превращать хозяйства в туробъекты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа, ФедералПресс. В уральской столице начала работу Всероссийская школа агротуризма, которая объединила фермеров, сыроваров и владельцев гостевых домов из более чем 25 регионов страны – от Калининграда до Приморья.

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