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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов на драфте отказов, бонус Мбаппе, поражение Рублева, Самоделкина победила на летнем чемпионате Казахстана и другие новости

1. «Каролина» выставила Кузнецова на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Евгений отказывается от 6 млн долларов за этот сезон и возвращается в Россию, а «Вашингтон» и «Каролина» разгрузят платежные ведомости.

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