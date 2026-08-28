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"Его голос резко стал грустным": мать – о последних часах жизни убитого мальчика

"Его голос резко стал грустным": мать – о последних часах жизни убитого мальчика

РЕН ТВ Мать мальчика, которого зарезали школьницы в деревне Кабаново под Орехово-Зуевом, рассказала 28 августа РЕН ТВ о последних часах жизни сына.

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