Баста поддержал Ваню Дмитриенко после критики его концерта

Русский рэпер Баста поддержал музыканта Ваню Дмитриенко, которого критикуют за раннее выступление в «Лужниках».
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