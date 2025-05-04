Финляндия проводит захоронение отработанного ядерного топлива: шаг в будущее или риск? Ирина ВальковаВ 2026 году Финляндия станет первой в мире страной, которая окончательно захоронит отработанное ядерное топливо в глубокой геологической гробнице.