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Исследование открывает дорогу к лечению загадочного синдрома «Алисы в Стране чудес»

Исследование открывает дорогу к лечению загадочного синдрома «Алисы в Стране чудес»

Понимание науки о загадочном и редком заболевании, известном как синдром «Алисы в Стране чудес», стало немного лучше благодаря исследованию, в котором были картированы мозговые цепи, которые, по-видимому, участвуют в этом заболевании.

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