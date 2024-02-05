Исследование открывает дорогу к лечению загадочного синдрома «Алисы в Стране чудес»

Понимание науки о загадочном и редком заболевании, известном как синдром «Алисы в Стране чудес», стало немного лучше благодаря исследованию, в котором были картированы мозговые цепи, которые, по-видимому, участвуют в этом заболевании.
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