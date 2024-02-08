Почему мы одержимо ищем инопланетян, хотя ничто не намекает на их существование

У ученых до сих пор нет весомых оснований полагать, что инопланетяне существуют. Когда речь заходит о внеземной жизни, чаще всего на поверхность всплывают теории заговора о том, что правительства стран уже давно знают о существовании существ из других планет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии