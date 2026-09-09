Снят режим секретности: подробности о ракете большой дальности Anthem США

9 сентября американский оборонный стартап Covenant снял режим секретности и раскрыл подробности создания Anthem – дальнобойной высокоточной крылатой ракеты, предназначенной для нанесения глубоких ударов.
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