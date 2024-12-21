Сийярто заявил о попытке США ослабить сотрудничество Венгрии с РФ в энергетической сфере

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал решение США отказать Будапешту в разрешении проводить операции с Газпромбанком, который принимает участие в финансировании строительства АЭС «Пакш-2», актом политической мести.
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