День архивов России: когда отмечают, история и значение праздника

Архивное дело играет ключевую роль в сохранении культурного и исторического наследия страны. Без архивов было бы невозможно изучать прошлое, восстанавливать исторические события и передавать знания будущим поколениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии