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«Проблема в названии»: в российские кинотеатры не пустили фильм «Брат 3»

«Проблема в названии»: в российские кинотеатры не пустили фильм «Брат 3»

Сорвалась премьера нового фильма Валерия Переверзева «Брат 3». Картине не выдал прокатное удостоверение Минкульт, передает «Коммерсант» со ссылкой на директора прокатной кинокомпании HHG Владислава Пастернака.

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