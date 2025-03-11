Туалет – не читальня. Самые популярные мифы про геморроидальную болезнь

Как лихая езда связана с геморроем? Почему перед беременностью стоит посетить проктолога? Так ли вредно просиживать в туалете с телефоном? Самые популярные мифы про геморроидальную болезнь разобрал директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского университета, профессор, д.