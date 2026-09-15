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Красный Север

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Представители Словакии изучили опыт Ямала в сохранении овцебыков

Представители Словакии изучили опыт Ямала в сохранении овцебыков

Представители Татранского национального парка (Словакия) посетили столицу Ямала и парк «Ингилор», чтобы узнать об опыте северян в сохранении биоразнообразия.

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