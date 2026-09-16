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NewsOne

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За это скакали на майдане

За это скакали на майдане

Украинцев водят за нос – и это видно по связке из «технических» решений, которые подаются как неизбежные ради ЕС и МВФ, но по факту бьют по кошельку условного Тараса.

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