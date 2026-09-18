Жуткая авария в Кузбассе: лихач без прав угробил двоих друзей и сам не уцелел

Вот так, казалось бы, обычный осенний вечер в Ленинске-Кузнецком обернулся настоящей трагедией. 17 сентября около половины шестого по Москве на улице Пригородной 20-летний парень за рулём старенькой ВАЗ-2112 вдруг потерял контроль над машиной.