Александр РоманченкоПрогрессБашкиры. Генетическая история родов и всего этноса. SpaceNET (gene@meme) Башкиры. Генетическая история родов и всего этноса. Башкиры.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Романченко"...Исторически сложилось так, что башкиры до сих пор являются одной из наиболее генетически разнообразных этнических групп среди всех тюркских народов. Основная доля их мужских Y-гаплогрупп, как уже было сказано выше, относится к индоевропейским маркерам (R1a и R1b), а среди женских mtDNK гаплогрупп также явно преобладают (более 60 %) европейские линии (H, U, HV1, J, T, V, I, W) и только около 40 % — относится к азиатским (A, B, C, D, F, G, N, M, Y). ..."Комментировать
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