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Царьград

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Сегодня ночью над территорией Ростовской области были сбиты пять БПЛА

Сегодня ночью над территорией Ростовской области были сбиты пять БПЛА

В ночь на 16 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник. Об этом в своём Telegram-канале сообщило Минобороны России.

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