Вэнс поддержал решение Трампа о запрете доступа в Белый дом ряду СМИ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал решение американского лидера Дональда Трампа о запрете доступа в Белый дом телеканалам CNN, MSNOW и онлайн-изданию Politico.
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