Акция «Ночь кино» стартует 24 августа в девятый раз

24 августа стартует всероссийская акция «Ночь кино». В ее рамках зрителям покажут фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко, сказку «По щучьему велению» Александра Войтинского и военно-историческую драму «Воздух» Алексея Германа-младшего.
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