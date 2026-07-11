На Украине вынесли приговор начальнику тыла за хищение продуктов ВСУ

Начальник тыла одного из учебных подразделений ВСУ приговорен к десяти годам лишения свободы за хищение продуктов, предназначенных для питания военнослужащих, сообщает офис генерального прокурора Украины.
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