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Си Цзиньпин отметил необходимость решения украинского кризиса политическими методами

Си Цзиньпин отметил необходимость решения украинского кризиса политическими методами

Председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию на Украине. Как пишет ТАСС, по его словам, решение украинского кризиса политическими методами больше всего отвечает интересам Европы.

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