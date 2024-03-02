В подмосковном Орехово‑Зуеве открылся магазин с фермерской продукцией

РИАМО - 2 мар. Семейная ферма «Янинъ» на территории городского округа Орехово-Зуево открыла вторую точку продажи собственной продукции в торговом центре «Никольский», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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