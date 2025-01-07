ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Учёные из Штатов прогнозируют, что уже в 2032 году в США может произойти несколько мощнейших извержений вулканов, которые приведут к вулканической зиме.
"Через 7 лет в США случится супер извержение вулкана, мощностью в пять ядерных бомб". Разбираем прогноз учёных из США
Комментарии
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Николай Кочергин
Согласен.
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1 час.
Николай Кочергин
Только Северное полушарие. Пылевидное облако распространяется только в широтном направлении. ветры дуют только в широтном направлении. Извержение вулкана Тамборы, находящегося южнее экватора не могло затронуть Северное полушарие. Здесь опять наши интеллектуалы-гуманитарии - соврали. Они пишут только то, что им говорят сверху. Причина похолодания в Северном полушарии была другая. Или падение крупного небесного тела (появление многолетнемерзлых пород именно в высоких широтах; постепенное промерзание не могло бы создать мощность ММП более километра) или очередная ядерная война (последствия вы можете прикинуть). Так что больше всего пострадает Северное полушарие. По славянскому календарю -сейчас 7530 год от Сотворения мира в Звездном храме (СМЗХ) (сотворение мира - это перемирие по старорусски, а не создание земли Богом; был заключено мировое соглашение между белой и желтой расами после кровопролитной войны на уничтожение) и первый год от РМЗХ - 5.000 год от начала "Великой стужи". То есть 12500 лет назад было очень страшная мировая катастрофа или война, которую наши предки отразили в создании славянского календаря.
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1 час.
Игорь Спиридонов
Ну, так-то у них Йелоустонский супер вулкан должен был давно взорваться. А кто-то должен был стать последним президентом США.
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38 мин.
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