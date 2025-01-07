"Через 7 лет в США случится супер извержение вулкана, мощностью в пять ядерных бомб". Разбираем прогноз учёных из США

Николай Кочергин

Только Северное полушарие. Пылевидное облако распространяется только в широтном направлении. ветры дуют только в широтном направлении. Извержение вулкана Тамборы, находящегося южнее экватора не могло затронуть Северное полушарие. Здесь опять наши интеллектуалы-гуманитарии - соврали. Они пишут только то, что им говорят сверху. Причина похолодания в Северном полушарии была другая. Или падение крупного небесного тела (появление многолетнемерзлых пород именно в высоких широтах; постепенное промерзание не могло бы создать мощность ММП более километра) или очередная ядерная война (последствия вы можете прикинуть). Так что больше всего пострадает Северное полушарие. По славянскому календарю -сейчас 7530 год от Сотворения мира в Звездном храме (СМЗХ) (сотворение мира - это перемирие по старорусски, а не создание земли Богом; был заключено мировое соглашение между белой и желтой расами после кровопролитной войны на уничтожение) и первый год от РМЗХ - 5.000 год от начала "Великой стужи". То есть 12500 лет назад было очень страшная мировая катастрофа или война, которую наши предки отразили в создании славянского календаря.