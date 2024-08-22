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Царьград

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США подарили "хороший обменный фонд": Сенатор Волошин заявил о наёмниках в русском пограничье

США подарили России "хороший обменный фонд". Американские наёмники станут ценными активами для обмена после того, как окажутся в плену на фронте в Курской области или в любом другом районе специальной военной операции.

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