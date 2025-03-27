На суде в Рязани Греков рассказал о контузии

Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова этапировали в Рязань для допроса в качестве свидетеля по делу о мошенничествеБывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова этапировали в Рязань для допроса в качестве свидетеля по делу о мошенничестве при закупке коммунальной техники.