На суде в Рязани Греков рассказал о контузии

Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова этапировали в Рязань для допроса в качестве свидетеля по делу о мошенничествеБывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова этапировали в Рязань для допроса в качестве свидетеля по делу о мошенничестве при закупке коммунальной техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии