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На суде в Рязани Греков рассказал о контузии

На суде в Рязани Греков рассказал о контузии

Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова этапировали в Рязань для допроса в качестве свидетеля по делу о мошенничествеБывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова этапировали в Рязань для допроса в качестве свидетеля по делу о мошенничестве при закупке коммунальной техники.

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