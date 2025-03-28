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Багреева: в Москве пройдет ежегодный форум «Дни московской конкуренции»

Багреева: в Москве пройдет ежегодный форум «Дни московской конкуренции»

Со второго по четвертое апреля в столице пройдет форум «Дни московской конкуренции», который проводится с 2019 года и уже стал традиционной площадкой для совместной работы и обмена лучшими практиками между участниками рынка закупок — закупщиков и поставщиков, участников земельно-имущественных торгов.

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