Багреева: в Москве пройдет ежегодный форум «Дни московской конкуренции»

Со второго по четвертое апреля в столице пройдет форум «Дни московской конкуренции», который проводится с 2019 года и уже стал традиционной площадкой для совместной работы и обмена лучшими практиками между участниками рынка закупок — закупщиков и поставщиков, участников земельно-имущественных торгов.