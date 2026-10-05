Петербургские педагоги рассказали о важности раскрытия талантов детей

Петербургские педагоги, работающие в городских школах, рассказали, что у каждого ребенка есть свои таланты.
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Каждый человек индивидуален и имеет свои таланты, хорошо, когда учитель может вовремя их разглядеть. Время бежит быстро и вовремя раскрытый талант может дать направление в жизни и улучшить её качество. В то же время многие люди не определились со своим направлением, своим талантом. В будущем будет такая возможность, так как времени у людей будет в избытке для того, чтобы развиваться. В Слове Бога есть такое заверение: «Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек». Псалтирь, 36 глава — Библия — Синодальный перевод.