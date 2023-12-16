Певец Шаман в эфире открыто высказал все что он думает о Пугачевой, и указал примадонне на её место

Это зависит исключительно от него! Ну и как всегда, смеётся тот кто смеётся последним.

Vlad

Да, она Пугачева. Но в историю можно войти а можно и вляпаться. Былые заслуги можно растерять, как и талант пропить и прогулять. Как пример те же Магомаев и Зыкина. Безусловные талантища и ПЕВЦЫ, но еще и достойные люди. Или Высоцкий-талант, вызывающий сожаление.