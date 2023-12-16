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  • ШКИПЕР
    Это я знаю. но не стал исправлять , просто автор слово в ощип не правильно написал.Певец Шаман в эфи...
  • Vlad
    Да, она Пугачева. Но в историю можно войти а можно и вляпаться. Былые заслуги можно растерять, как и талант пропить и...Певец Шаман в эфи...
  • Vlad
    Это зависит исключительно от него! Ну и как всегда, смеётся тот кто смеётся последним.Певец Шаман в эфи...

Певец Шаман в эфире открыто высказал все что он думает о Пугачевой, и указал примадонне на её место

Певец Шаман в эфире открыто высказал все что он думает о Пугачевой, и указал примадонне на её место

Сегодня отечественную эстраду можно условно разделить на два лагеря - один "за", а другой "против". Наиболее ярким представителем первого лагеря безусловно является SHAMAN, а со второго "окопа" выглядывает лохматая голова Аллы Борисовны Пугачевой.

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Комментарии
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Vlad
Это зависит исключительно от него! Ну и как всегда, смеётся тот кто смеётся последним.
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2 час.
Vlad
Да, она Пугачева. Но в историю можно войти а можно и вляпаться. Былые заслуги можно растерять, как и талант пропить и прогулять. Как пример те же Магомаев и Зыкина. Безусловные талантища и ПЕВЦЫ, но еще и достойные люди. Или Высоцкий-талант, вызывающий сожаление.
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2 час.
ШКИПЕР
Это я знаю. но не стал исправлять , просто автор слово в ощип не правильно написал.
Ответить
1 час.

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