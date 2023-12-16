Певец Шаман в эфире открыто высказал все что он думает о Пугачевой, и указал примадонне на её место

Сегодня отечественную эстраду можно условно разделить на два лагеря - один "за", а другой "против". Наиболее ярким представителем первого лагеря безусловно является SHAMAN, а со второго "окопа" выглядывает лохматая голова Аллы Борисовны Пугачевой.
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