Помещение заняли предприниматели: что будет на месте бывшей прокатной мастерской Невского завода

Памятник регионального значения на проспекте Обуховской Обороны отдали бизнесменам. Новый торгово-развлекательный центр может появиться в здании бывшей Прокатной и сталелитейной мастерской Невского завода в Петербурге.
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