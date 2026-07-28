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В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка

В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка

В Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильным паводком. Из-за разлива реки в дома поступает вода с ужасным запахом, тюменцы жалуются президенту России Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину.

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