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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайская сила. Спортсмен помог установить мировой рекорд в гиревом спорте

Алтайская сила. Спортсмен помог установить мировой рекорд в гиревом спорте

В итоге сборная России заняла первое место, выполнив в общей сложности 176 подъемов Спортсмен из Алтайского края Дмитрий Шевелев завоевал золото и серебро на чемпионате мира по гиревому спорту, завершившемся 10 октября в Индии.

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