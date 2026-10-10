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Учёные КФУ и центр «Снежный барс»: совместные исследования ирбиса и расширение сети сохранения вида

Учёные КФУ и центр «Снежный барс»: совместные исследования ирбиса и расширение сети сохранения вида

Специалисты КФУ провели совместные исследования с НИЦ «Снежный барс» в Республике Алтай в рамках соглашения о сотрудничестве.

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