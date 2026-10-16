МИД России вновь предупредил о риске задержаний за границей по американским запросам. Мария Захарова заявила, что спецслужбы США ведут охоту на российских граждан по всему миру, и призвала учитывать это при планировании зарубежных поездок.
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